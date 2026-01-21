росія та Україна по черзі не готові завершити війну – Трамп

За його словами, країни щомісяця втрачають по 25 тисяч людей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія та Україна почергово виявляються неготовими до завершення конфлікту між країнами.

Про це він оголосив на брифінгу у Білому домі.

Трамп відповідав на питання про Нобелівську премію миру і вкотре наголосив, що в минулому йому вдалося завершити вісім воєн. Він назвав нинішній конфлікт "останнім", але зазначив, що поки не досяг успіху у його врегулюванні.

"Я намагаюся вирішити проблему росії та України. Коли росія готова, Україна не готова. Коли Україна готова, росія не готова", - заявив він.

Президент додав, що, за його словами, сторони втрачають близько 25 тисяч людей на місяць, і він прагне покласти край таким жертвам.

Минулого тижня Трамп стверджував, що гальмування мирного процесу зумовлене не кремлем, а українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що підписання угоди про відновлення України зірвано через Трампа.