росія та Україна по черзі не готові завершити війну – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія та Україна почергово виявляються неготовими до завершення конфлікту між країнами.
Про це він оголосив на брифінгу у Білому домі.
Трамп відповідав на питання про Нобелівську премію миру і вкотре наголосив, що в минулому йому вдалося завершити вісім воєн. Він назвав нинішній конфлікт "останнім", але зазначив, що поки не досяг успіху у його врегулюванні.
"Я намагаюся вирішити проблему росії та України. Коли росія готова, Україна не готова. Коли Україна готова, росія не готова", - заявив він.
Президент додав, що, за його словами, сторони втрачають близько 25 тисяч людей на місяць, і він прагне покласти край таким жертвам.
Минулого тижня Трамп стверджував, що гальмування мирного процесу зумовлене не кремлем, а українським лідером Володимиром Зеленським.
Раніше ми писали, що підписання угоди про відновлення України зірвано через Трампа.