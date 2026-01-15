росія вчергове атакувала енергетику – Міненерго

Найскладніша ситуація – у Києві та області.

У ніч на четвер, 15 січня, російські окупанти знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Через новий удар ворога були знеструмлені споживачі на Житомирщині та Харківщині. Також сім населених пунктів на Київщині та Чернігівщині залишаються без світла через складні погодні умови.

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють аварійні відключення, тож погодинні графіки не працюють. Ремонтні роботи у Києві та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови, запевняють енергетики.