Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія вчергове атакувала енергетику – Міненерго

15 січня 2026, 11:55
росія вчергове атакувала енергетику – Міненерго
Найскладніша ситуація – у Києві та області.
У ніч на четвер, 15 січня, російські окупанти знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення споживачів.
 
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
 
Через новий удар ворога були знеструмлені споживачі на Житомирщині та Харківщині. Також сім населених пунктів на Київщині та Чернігівщині залишаються без світла через складні погодні умови.
 
Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють аварійні відключення, тож погодинні графіки не працюють. Ремонтні роботи у Києві та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови, запевняють енергетики.
 
Також аварійні відключення застосовані і в Одеській області, де продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів.
 
Споживачі у прифронтових та прикордонних територіях залишаються довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій. Ремонтні роботи ускладнені постійними бойовими діями.
 
Загалом у більшості регіонів України діють погодинні графіки подачі світла для споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Енергетики вкотре закликають до раціонального використання електроенергії.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється