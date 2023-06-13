росія все ще не дала гарантій безпеки місії з порятунку людей на лівобережжі Херсонської області – ООН

росія досі не надала гарантії безпеки команді ООН, яка планує вирушити на тимчасово окупований берег Херсонської області для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Про це йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

"З операційної точки зору, наші човни, співробітники та матеріали готові до відправлення. Проте рф ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро, включаючи до міста Олешки. Ці гарантії потрібні для безпеки нашої команди та для запобігання додатковим ризикам для людей, яким ми хочемо допомогти", – повідомляє координаторка.

Також, за її словами, ООН продовжить надавати життєво необхідну допомогу в районах, які контролює Україна, і докладатиме всіх зусиль, щоб дістатися до людей, які постраждали від затоплення.