росія викликала посла Японії через угоду з Україною

МЗС рф викликало японського посла в москву через інвестиції Токіо в українські дрони.

Міністерство закордонних справ рф викликало посла Японії Акіру Муто та висловило протест через угоду японської компанії Terra Drone з українським виробником БпЛА Amazing Drones LLC.

Як повідомляє агенція Bloomberg, Токіо поки не коментує закиди.

росія заявила про різке погіршення двосторонніх відносин та звинуватила уряд Японії на чолі з Санае Такаїчі у недружньому курсі щодо рф.

Інвестиції Terra Drone спрямовані на створення дронів-перехоплювачів, здатних знищувати інші безпілотники та ракети, що робить їх дешевшою альтернативою традиційним системам ППО.

Японія після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році підтримує санкційну політику Заходу і планує продовжувати цей курс.

