росія викликала посла Японії через угоду з Україною
Міністерство закордонних справ рф викликало посла Японії Акіру Муто та висловило протест через угоду японської компанії Terra Drone з українським виробником БпЛА Amazing Drones LLC.
Як повідомляє агенція Bloomberg, Токіо поки не коментує закиди.
росія заявила про різке погіршення двосторонніх відносин та звинуватила уряд Японії на чолі з Санае Такаїчі у недружньому курсі щодо рф.
Інвестиції Terra Drone спрямовані на створення дронів-перехоплювачів, здатних знищувати інші безпілотники та ракети, що робить їх дешевшою альтернативою традиційним системам ППО.
Японія після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році підтримує санкційну політику Заходу і планує продовжувати цей курс.
