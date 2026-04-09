росія викликала посла Японії через угоду з Україною

09 квітня 2026, 11:09
росія викликала посла Японії через угоду з Україною
МЗС рф викликало японського посла в москву через інвестиції Токіо в українські дрони.

Міністерство закордонних справ рф викликало посла Японії Акіру Муто та висловило протест через угоду японської компанії Terra Drone з українським виробником БпЛА Amazing Drones LLC. 

Як повідомляє агенція Bloomberg, Токіо поки не коментує закиди.

росія заявила про різке погіршення двосторонніх відносин та звинуватила уряд Японії на чолі з Санае Такаїчі у недружньому курсі щодо рф. 

Інвестиції Terra Drone спрямовані на створення дронів-перехоплювачів, здатних знищувати інші безпілотники та ракети, що робить їх дешевшою альтернативою традиційним системам ППО.

Японія після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році підтримує санкційну політику Заходу і планує продовжувати цей курс.

У березні ми повідомляли, що Японія може закупити українські бойові дрони

 
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
