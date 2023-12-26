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росія завдала удару по залізничному вокзалу Херсона: є загиблий і поранені

26 грудня 2023, 21:03
росія завдала удару по залізничному вокзалу Херсона: є загиблий і поранені
Getty Images
Армія росії завдала удару по залізничному вокзалу Херсона, кількість жертв наразі невідома.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами", - заявив Зеленський. 

За даними Укрзалізниці, через обстріл пошкоджено вокзал і рухомий склад потяга.

140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного поїзда.
Наразі відомо про двох поранених цивільних і одного загиблого - лейтенанта поліції з Кіровоградщини.
Ще двоє поліцейських – у лікарні із осколковими пораненнями.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки.

Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух".

 

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