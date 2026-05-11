росіяни намагаються прикрасити своє становище на полі бою – ISW

Окупанти використовують ШІ-відео, щоб брехати про свої перемоги в Україні.

росія все частіше створює відеоролики з використанням штучного інтелекту, на яких показано підняття російських прапорів на лінії фронту, щоб перебільшити свої успіхи в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики, влітку 2025 року російські війська перейшли до тактики інфільтрації і відтоді дедалі частіше використовують відеоролики з підняттям російських прапорів, щоб заявляти про просування в районах, де насправді не змогли зайняти стійкі позиції.

Однак починаючи з зими 2025 року, росія поступово підвищує рівень складності цих відео.

"Почали створюватися більш складні, високоякісні відеоряди, зняті в різних місцях, порівняно з попередніми короткими разовими відеороликами. Підвищена складність і використання штучного інтелекту в цих відео свідчать про те, що кремль веде скоординовану кампанію на підтримку інформаційних зусиль вищого військового командування росії", – йдеться у звіті.

При цьому аналітики звертають увагу, що російські джерела опублікували більшу частину відеоматеріалів, створених за допомогою ШІ, перед 9 травня, можливо, щоб компенсувати відсутність значущих результатів просування російських військ.

"кремль прагне перебільшити успіхи росії за допомогою перебільшених заяв про досягнення та розвідувальні операції з підняттям прапорів, намагаючись представити їх як масштабний наступ на широкому фронті, помилково зображуючи лінію фронту як таку, що руйнується по всьому театру військових дій, всупереч усім наявним доказам", – підкреслюють аналітики.