росіяни намагаються прикрасити своє становище на полі бою – ISW

11 травня 2026, 10:31
Окупанти використовують ШІ-відео, щоб брехати про свої перемоги в Україні.
росія все частіше створює відеоролики з використанням штучного інтелекту, на яких показано підняття російських прапорів на лінії фронту, щоб перебільшити свої успіхи в Україні.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
 
Як зазначають аналітики, влітку 2025 року російські війська перейшли до тактики інфільтрації і відтоді дедалі частіше використовують відеоролики з підняттям російських прапорів, щоб заявляти про просування в районах, де насправді не змогли зайняти стійкі позиції.
 
Однак починаючи з зими 2025 року, росія поступово підвищує рівень складності цих відео.
 
"Почали створюватися більш складні, високоякісні відеоряди, зняті в різних місцях, порівняно з попередніми короткими разовими відеороликами. Підвищена складність і використання штучного інтелекту в цих відео свідчать про те, що кремль веде скоординовану кампанію на підтримку інформаційних зусиль вищого військового командування росії", – йдеться у звіті.
 
При цьому аналітики звертають увагу, що російські джерела опублікували більшу частину відеоматеріалів, створених за допомогою ШІ, перед 9 травня, можливо, щоб компенсувати відсутність значущих результатів просування російських військ.
 
"кремль прагне перебільшити успіхи росії за допомогою перебільшених заяв про досягнення та розвідувальні операції з підняттям прапорів, намагаючись представити їх як масштабний наступ на широкому фронті, помилково зображуючи лінію фронту як таку, що руйнується по всьому театру військових дій, всупереч усім наявним доказам", – підкреслюють аналітики.
