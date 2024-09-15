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росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові: серед поранених – діти

15 вересня 2024, 16:05
росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові: серед поранених – діти
Фото: ілюстративне
Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі Немишлянського району.
російська армія ударила по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ударом опинився Немишлянський район, там пошкоджено багатоповерхівку. 
 
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 
 
"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування", — повідомив Терехов.
 
Також Синєгубов додав, що попередньо відомо про пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі.
 
"На цю хвилину 25 постраждалих, з них – троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці", – Синєгубов.
 
Терехов о 16:03 поділився, що відомо вже про 28 постраждалих.
 
На атаку рф по Харкову вже відреагував президент Володимир Зеленський та показав фотографії наслідків удару по багатоповерхівці.

 

"Триває рятувальна операція в Харкові. російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами - пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - зазначив президент у Telegram.

Згодом стало відомо про 41 пораненого мешканця багатоповерхівки, серед потерпілих - четверо дітей, - найменшій - рік. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-ий. 
 
12 людей забрали до лікарні, додав Синєгубов. Одна жінка та 12-річний хлопчик - у важкому стані. 
 
"Службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху. Під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири", - додав очільник області.
Харківвійна в Україніросія окупанти

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