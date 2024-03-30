росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території – Центр нацспротиву
На окупованих територіях України росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, на півдні ж списки вже сформовані.
“Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке рф вчергове ігнорує”, − підкреслюють у ЦНС.
Наразі окупанти обіцяють що строковики не будуть направлені на службу. Однак практика показує, що потім їх вербують, укладають з ними контракти і вони стають “добровольцями”.
“Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги”, − зазначено у повідомленні.