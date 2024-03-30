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росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території – Центр нацспротиву

30 березня 2024, 19:25
росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків на окупованій території – Центр нацспротиву
Фото: з вільного доступу
На півдні списки вже сформовані.

На окупованих територіях України росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, на півдні ж списки вже сформовані.

Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке рф вчергове ігнорує”, − підкреслюють у ЦНС.

Наразі окупанти обіцяють що строковики не будуть направлені на службу. Однак практика показує, що потім їх вербують, укладають з ними контракти і вони стають “добровольцями”. 

Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги”, − зазначено у повідомленні.

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