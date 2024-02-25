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російські генерали намагаються перекласти провину за скоєні в Україні воєнні злочини на підлеглих

25 лютого 2024, 10:15
російські генерали намагаються перекласти провину за скоєні в Україні воєнні злочини на підлеглих
Фото: з вільного доступу
Йдеться зокрема про розстріли полонених.

російські військові високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за скоєні в Україні воєнні злочини, зокрема розстріли полонених, на командирів середньої та нижчої ланок.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міноборони росії опублікувало кадри, на яких командувач Центральним угрупуванням військ рф генерал-полковник Андрій Мордвічов доповідає міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу про захоплення російськими військами близько 200 українських військовополонених під Авдіївкою Донецької області.

В ISW зауважили, що Шойгу нібито наголосив на необхідності того, щоб російські війська поводилися з військовополоненими гуманно, "як вони це завжди робили" з Мордвічовим та іншими російськими офіцерами.

За даними ISW, російське керівництво, ймовірно, стурбоване міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних військових злочинів росії та, можливо, відкрито звернулося до українських військовополонених з огляду на нещодавню міжнародну увагу до російських звірств в Україні.

18 лютого аналітичний портал DeepState повідомив, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на позиції Музей (колишня в/ч Зеніт) в Авдіївці, які залишилися там після відступу української армії з міста. Четверо з них були поранені і не могли вийти з оточення разом з іншими військовими ЗСУ.

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