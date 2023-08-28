російський корабель із краденим в Україні зерном перебуває на території Туреччини

Спочатку він рухався в бік Ізраїлю, який його не прийняв.

Один із кораблів рф з краденим українським зерном, який вміщує близько 6-8 млн тонн агропродукції, перебуває в Туреччині.

Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі телеканала FREEDOM повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Останній корабель, який був зафіксований, мав можливість перевозити близько 6-8 тис. тонн. Спочатку корабель ішов у бік Ізраїлю, простояв там шість днів, його не прийняли. Зараз він перебуває на території Туреччини”, — сказав він.

Марчук підкреслив, що дії Стамбула суперечать партнерським відносинам з Києвом.

"Це фіксується як Україною, так і нашими міжнародними партнерами. І я не виключаю, що в перспективі по відношенню і до країн, і комерційних організацій, які купують крадене українське зерно, будуть здійснюватися санкції”, — зазначив він.

Одночасно з цим, завдяки українським Збройним силам експорт Чорноморською акваторією краденого зерна зменшився так само як і зменшився експорт російського зерна та нафти, звернув увагу експерт.

"Це показник того, що Україна виступає фактично єдиним гарантом того, щоб Чорне море не перетворилося на внутрішні води росії. Таким чином, якщо ми отримуватимемо ще більше озброєння, ми змогли б запобігати більше подібних інцидентів, коли крадене українське зерно йде на світові ринки. Ми як держава продовжуємо зазнавати збитків. Якщо подивитись на кількість краденого в минулому сезоні і в цьому сезоні, сума втрат становить понад 2 млрд дол”, — акцентував Денис Марчук.