Матеріали:
Теми:

російський корабель із краденим в Україні зерном перебуває на території Туреччини

28 серпня 2023, 20:17
російський корабель із краденим в Україні зерном перебуває на території Туреччини
Фото: з вільного доступу
Спочатку він рухався в бік Ізраїлю, який його не прийняв.

Один із кораблів рф з краденим українським зерном, який вміщує близько 6-8 млн тонн агропродукції, перебуває в Туреччині. 

Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі телеканала FREEDOM повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. 

"Останній корабель, який був зафіксований, мав можливість перевозити близько 6-8 тис. тонн. Спочатку корабель ішов у бік Ізраїлю, простояв там шість днів, його не прийняли. Зараз він перебуває на території Туреччини”, — сказав він. 

Марчук підкреслив, що дії Стамбула суперечать партнерським відносинам з Києвом.

"Це фіксується як Україною, так і нашими міжнародними партнерами. І я не виключаю, що в перспективі по відношенню і до країн, і комерційних організацій, які купують крадене українське зерно, будуть здійснюватися санкції”, — зазначив він.

Одночасно з цим, завдяки українським Збройним силам експорт Чорноморською акваторією краденого зерна зменшився так само як і зменшився експорт російського зерна та нафти, звернув увагу експерт.

"Це показник того, що Україна виступає фактично єдиним гарантом того, щоб Чорне море не перетворилося на внутрішні води росії. Таким чином, якщо ми отримуватимемо ще більше озброєння, ми змогли б запобігати більше подібних інцидентів, коли крадене українське зерно йде на світові ринки. Ми як держава продовжуємо зазнавати збитків. Якщо подивитись на кількість краденого в минулому сезоні і в цьому сезоні, сума втрат становить понад 2 млрд дол”, — акцентував Денис Марчук.

зерноКОРАБЛЬвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється