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російський обстріл порта в Ізмаїлі спровокував стрибок цін на продовольство у світі – Reuters

02 серпня 2023, 16:37
російський обстріл порта в Ізмаїлі спровокував стрибок цін на продовольство у світі – Reuters
Фото: з вільного доступу
Ціни, приміром, на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% одразу після атаки і ще додатково зросли приблизно на 2,5% протягом дня

росія атакувала головний внутрішній порт України в Ізмаїлі через річку Дунай. Це призвело до зростання світових цін на продовольство, адже рф знову нарощує свої терористичні зусилля для відновлення блокади українського зернового експорту.

Про це пише Reuters.

Так, у Міністерстві оборони України повідомили про пошкодження зернового силосу в дунайському порту Ізмаїл в Одеській області. Цей порт через річку від Румунії, яка є членом НАТО, служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила блокаду українських чорноморських портів.

Трейдери знову стурбовані тим, що Україна, один із провідних світових експортерів, втратить ринок внаслідок негативного впливу на світові пропозиції.

Своєю чергою, фермери в Україні також вже відчувають вплив. Один із землевласників у Черкаській області повідомив, що через обстріл прямим наслідком для його ферми є те, що вони тепер не зможуть доставити до місця призначення 700 тонн контрактного ячменю, який повинні були відправити в день обстрілу.

Слід додати, що Дунайські річкові порти України, зокрема у Ізмаїлі, становили близько чверті експорту зерна до того, як росія вийшла з чорноморської угоди. Відтоді вони стали основним маршрутом, що залишився, для України. Зерно завантажувалося на баржі та відправлялося до румунського чорноморського порту Констанца для відправки далі.

Нагадаємо, президент росії владімір путін і його турецький колега Реджеп Ердоган домовилися про візит диктатора до Анкари. Під час телефонної розмови 2 серпня турецький лідер наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та на важливості "зернової угоди", яку Ердоган розглядає як "міст миру".

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