Розкрито деталі перших пусків дронів "Лютий". путін був за 12 кілометрів від "прильоту"

Найгучнішими спільними операціями кількох служб відразу стали атаки на Новолипецький меткомбінат, нафтопереробні заводи в Рязані, Нижньому Новгороді, Татарстані.

На український далекобійний дрон "Лютий" припадає до 80% від усіх точних влучань по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це пише Українська правда.

"Є ще такі БПЛА як "Ніндзя", який нещодавно встановив рекорд за дальністю - 1500 кілометрів до заводу "Газпром нафтохім Салават", "Бобри", "Брама" та інші розробки. Однак у співвідношенні ціна/якість/дальність/точність "Лютий" поки що тримає впевнене лідерство", - ідеться в публікації.

Зазначається, що перша серійна партія дронів "Лютий" була готова наприкінці серпня 2023 року. Перше його застосування здійснили 28 серпня - Сили спецоперацій ЗСУ вдарили різними БПЛА по базі 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму в Перевальному.

А ось дальній запуск "Лютого" по росії відбувся наприкінці вересня 2023-го. Запускали бійці дрон у Чернігівській області. Злетів він із третього разу

"Так хотілося долетіти і влупити по москалях, що ми сідаємо втретє: літак піднімається і летить. А тоді "приліт", і не куди-небудь, а в нафтобазу біля аеродрому в Сочі. А це був єдиний аеродром тоді, який працював у росіян на Чорному морі. Це був тріумф", - згадав учасник запуску.

Другий політ відбувся 10 днів потому, 1 жовтня, і знову в район Сочі. Цього разу під удар "Лютого" потрапила стоянка гелікоптерів, які обслуговували, зокрема, і путінську резиденцію.

"Ми влупили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до цього там путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили", - розповіли співрозмовники в розвідці.

За словами бійців, "прильоти" "Лютого" для росіян стали справжнім шоком.

Вказується, що станом на травень 2024 року "Лютим" оперують не тільки різного роду спеціальні та розвідувальні служби. Нещодавно велике замовлення на дрони зробили Повітряні сили ЗСУ і вже готують групи операторів для цього БПЛА. Така масовість виробництва й оперування дронами дала змогу почати планувати масштабні спільні операції, до яких залучено одразу кілька структур.