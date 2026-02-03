Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рютте вважає, що союзники знайдуть $15 млрд для України через PURL

03 лютого 2026, 17:05
Рютте вважає, що союзники знайдуть $15 млрд для України через PURL
Водночас, генсек НАТО зазначив, що потрібен кращий розподіл навантаження всередині Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що союзники знайдуть 15 млрд доларів для фінансування програми PURL в 2026 році.
 
Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, який транслювало Суспільне.
 
"Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це ключове питання", – сказав Рютте.
 
Він зазначив, що участь у програмі PURL беруть дві третини союзників, однак розподіл фінансування "залишається під питанням, адже деякі країни не роблять нічого".
 
“Нам потрібен кращий розподіл навантаження всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо”, – наголосив Рютте він.
 
PURL - це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Станом на грудень минулого року програма налічує 21 країну. 

 

війна в Україніросія окупантиМарк Рютте

