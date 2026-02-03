Рютте вважає, що союзники знайдуть $15 млрд для України через PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що союзники знайдуть 15 млрд доларів для фінансування програми PURL в 2026 році.

"Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це ключове питання", – сказав Рютте.

Він зазначив, що участь у програмі PURL беруть дві третини союзників, однак розподіл фінансування "залишається під питанням, адже деякі країни не роблять нічого".

“Нам потрібен кращий розподіл навантаження всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо”, – наголосив Рютте він.

PURL - це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Станом на грудень минулого року програма налічує 21 країну.