Санкції Трампа проти російської нафти зміцнюють позиції України – Стармер

Стармер повідомив, що обговорював із Трампом питання про постачання ракет великої дальності для України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України поліпшуються після того, як президент Дональд Трамп ввів санкції проти російської нафти.

Зазначається, що це ознака того, що союзники Києва з обережним оптимізмом ставляться до того, що посилення позиції США може підірвати здатність кремля вести війну.

"Ми перебуваємо в кращій ситуації. Минулого тижня відбулися дійсно важливі події", - заявив Стармер в інтерв'ю Bloomberg.

Видання пише, що санкції США проти рф свідчать про те, що багатомісячні дипломатичні зусилля європейських лідерів, спрямовані на те, щоб переконати Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо владіміра путіна, нарешті приносять плоди.

"Головною подією я б назвав наші дії щодо санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, президент Трамп потім ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній, а ЄС представив свій останній пакет заходів - і все це протягом декількох днів. Це справило глибокий вплив на економіку росії", - заявив британський прем'єр.

Зазначається, що європейські країни ясно усвідомлюють ризик того, що Трамп може знову змінити свою позицію, але є надія, що нові санкції США стануть поворотним моментом.

Стармер повідомив, що в неділю розмовляв із Трампом телефоном про те, щоб чинити тиск на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту, оскільки важливо "продовжувати" зусилля зі створення напруженої ситуації в російській економіці. Він сказав:

"Трамп зустрічається з головою Сі цього тижня. Я говорив із ним учора про його майбутню зустріч із головою Сі, тож я справді вважаю це важливим у цьому відношенні".

Прем'єр-міністр заявив, що, хоча минулого тижня він був "вражений тим фактом, що Індія і Китай також знизили свою залежність" від росії, його послання до Пекіна полягає в наступному: "Усім необхідно припинити купувати російську нафту".

Стармер повідомив, що обговорював із Трампом питання про постачання ракет великої дальності для України. Він закликав європейських союзників прискорити ухвалення рішення про використання заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні, заявивши, що в поєднанні з санкціями це може показати путіну, що західна підтримка України перевищить здатність російської економіки вести війну.

"Європейські лідери хочуть спробувати зафіксувати це питання або встановити тимчасові рамки, щоб ми могли дійти остаточного рішення якомога швидше", - сказав Стармер, маючи на увазі бесіди, які він провів із колегами на зустрічі так званої "Коаліції охочих" у п'ятницю.

За його словами, російській економіці, безумовно, завдано значної шкоди, і саме тому нам необхідно продовжувати роботу над санкціями.