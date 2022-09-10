Що робити зі старим смартфоном

Смартфони дуже швидко старіють: ще вчора пристрій був новомодним, а сьогодні його місце зайняла більш досконала модифікація. Проте багато людей користуються телефонами достатньо довго, але приходить час, коли потрібно замінити гаджет. А що робити зі старим? Позбавитися? Утилізувати? Покласти до шухляди та забути про нього? Звісно, можна й так, але є способи розпорядитися девайсом більш ефективно, отримавши від цього користь або вигоду.

Продати та отримати гроші

Гроші можна заробити не тільки відвідуючи казино, а й продавши старий смартфон. Варіантів кілька:

здати пристрій до комісійного магазину;

віддати на запчастини до майстерні (сервісу) електроніки;

продати через Інтернет, наприклад ОЛХ.

Зрозуміло, що багато грошей за старий телефон отримати не вийде, але навіть маленька сума краще, ніж ніякої.

Обміняти на новий телефон

У магазинах електроніки часто проводяться акції, в межах яких можна здати старий смартфон та отримати замість нього телефон. Це виглядає таким чином: спеціаліст оцінює девайс, після чого власникові виплачуються гроші, що їх можна витратити на покупку будь-якого нового пристрою. Звісно, прийдеться доплатити певну суму, але знову ж таки:: це краще, ніж покупати новий телефон за повною вартістю.

Віддати як подарунок

Смартфон, хоч і старий, може принести радість дитині, користь батькам або будь-кому, хто дійсно потребує мобільного. Зрештою, існує чимало онлайн ресурсів, створених саме для тих, хто хоче подарувати або обміняти не потрібну йому річ.

Тримати при собі як запасний

Теж непоганий варіант, адже мати запасний смартфон не буде зайвим. Його можна брати із собою в подорожі чи туди, де новий пристрій може загубитися. А також тримати на випадок непередбачуваних проблем із новим телефоном. Якщо щось трапиться зі старим девайсом, його не буде шкода.

Зробити камеру спостереження

Є спеціальні програми, що дозволяють легко перетворювати смартфони, навіть старі, на повноцінну та ефективну камеру спостереження. Наприклад, додаток Salient Eye (Андроїд) та Manything (пристрої Apple). Ці утіліти мають коштовну та безкоштовну версії. Навіть у другому випадку функціонал дозволяє стежити за територією, фіксувати силуети і навіть відправляти фото на e-mail.

Старі сматрфони також выдмінно працюють у якості монітору для справжньої камери спостереження. Все, що для цього потрібно, − забезпечити постійне підключення девайсу до електромережі.

Використовувати для ігор

Зі старого девайсу можна видалити всі програми, щоб звільнити пам’ять, закачати на нього ігри та розважатися. А новий телефон використовувати тільки для потужних розваг або якихось інших додатків. По аналогії зі старого телефону можна зробити електронну книгу, завантажив на нього відповідну утиліту та контент. Або кулінарну книгу, встановивши відповідні програми із рецептами. До того ж за старий пристрій можна не хвилюватися на кухні.

Зробити будильник або пульт

Звісно, новий телефон має будильник. Але навряд чи власник буде радий, якщо впустить девайс спросоння. Старий смартфон не шкода, отже можна використовувати саме його. У поєднанні з електронною книжкою або ігровою приставкою це буде ідеальний пристрій.

Цікавий варіант – перетворити девайс на пульт дистанційного управління для комп'ютера, телевізора, домашнього кінотеатру. Більш того – телефон можна зробити центром розумного будинку та замінити всі пульти одним пристроєм. Зробити це не складно: достатньо скористатися відповідною програмою.