RSS
НОВИНИ

Що робити зі старим смартфоном

Смартфони дуже швидко старіють: ще вчора пристрій був новомодним, а сьогодні його місце зайняла більш досконала модифікація. Проте багато людей користуються телефонами достатньо довго, але приходить час, коли потрібно замінити гаджет. А що робити зі старим? Позбавитися? Утилізувати? Покласти до шухляди та забути про нього? Звісно, можна й так, але є способи розпорядитися девайсом більш ефективно, отримавши від цього користь або вигоду.
Що робити зі старим смартфоном Фото: з вільного доступу

Продати та отримати гроші

Гроші можна заробити не тільки відвідуючи казино, а й продавши старий смартфон. Варіантів кілька:

  • здати пристрій до комісійного магазину;
  • віддати на запчастини до майстерні (сервісу) електроніки;
  • продати через Інтернет, наприклад ОЛХ.

Зрозуміло, що багато грошей за старий телефон отримати не вийде, але навіть маленька сума краще, ніж ніякої.

Обміняти на новий телефон

У магазинах електроніки часто проводяться акції, в межах яких можна здати старий смартфон та отримати замість нього телефон. Це виглядає таким чином: спеціаліст оцінює девайс, після чого власникові виплачуються гроші, що їх можна витратити на покупку будь-якого нового пристрою. Звісно, прийдеться доплатити певну суму, але знову ж таки:: це краще, ніж покупати новий телефон за повною вартістю.

Віддати як подарунок

Смартфон, хоч і старий, може принести радість дитині, користь батькам або будь-кому, хто дійсно потребує мобільного. Зрештою, існує чимало онлайн ресурсів, створених саме для тих, хто хоче подарувати або обміняти не потрібну йому річ.

Тримати при собі як запасний

Теж непоганий варіант, адже мати запасний смартфон не буде зайвим. Його можна брати із собою в подорожі чи туди, де новий пристрій може загубитися. А також тримати на випадок непередбачуваних проблем із новим телефоном. Якщо щось трапиться зі старим девайсом, його не буде шкода.

Зробити камеру спостереження

Є спеціальні програми, що дозволяють легко перетворювати смартфони, навіть старі, на повноцінну та ефективну камеру спостереження. Наприклад, додаток Salient Eye (Андроїд) та Manything (пристрої Apple). Ці утіліти мають коштовну та безкоштовну версії. Навіть у другому випадку функціонал дозволяє стежити за територією, фіксувати силуети і навіть відправляти фото на e-mail.

Старі сматрфони також выдмінно працюють у якості монітору для справжньої камери спостереження. Все, що для цього потрібно, − забезпечити постійне підключення девайсу до електромережі.

Використовувати для ігор

Зі старого девайсу можна видалити всі програми, щоб звільнити пам’ять, закачати на нього ігри та розважатися. А новий телефон використовувати тільки для потужних розваг або якихось інших додатків. По аналогії зі старого телефону можна зробити електронну книгу, завантажив на нього відповідну утиліту та контент. Або кулінарну книгу, встановивши відповідні програми із рецептами. До того ж за старий пристрій можна не хвилюватися на кухні.

Зробити будильник або пульт

Звісно, новий телефон має будильник. Але навряд чи власник буде радий, якщо впустить девайс спросоння. Старий смартфон не шкода, отже можна використовувати саме його. У поєднанні з електронною книжкою або ігровою приставкою це буде ідеальний пристрій.

Цікавий варіант – перетворити девайс на пульт дистанційного управління для комп'ютера, телевізора, домашнього кінотеатру. Більш того – телефон можна зробити центром розумного будинку та замінити всі пульти одним пристроєм. Зробити це не складно: достатньо скористатися відповідною програмою.

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2022 17:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Коронки російської імперії. росіяни копіюють найогидніші практики і своїх предків, і нацистів

Коронки російської імперії. росіяни копіюють найогидніші практики і своїх предків, і нацистів

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

Ковідна атака. Світ готується до жовтневого піку та нас запрошує

Ковідна атака. Світ готується до жовтневого піку та нас запрошує

Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.