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ПОЛІТИКА

Шмигаль звітує про досягнення уряду: збройні сили, економічна стабільність та європейський курс України

10 вересня 2024, 17:14
Шмигаль звітує про досягнення уряду: збройні сили, економічна стабільність та європейський курс України
Фото: Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав велику прес-конференцію, присвячену результатам роботи уряду за вісім місяців 2024 року.

На прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи уряду за перші вісім місяців 2024 року, прем'єр-міністр Денис Шмигаль презентував ключові досягнення та плани на наступний рік.

Оборона та військові досягнення
Завершено будівництво третьої лінії оборони з бетонними фортифікаціями, на що було виділено 40 млрд гривень. Виробництво зброї зросло втричі у 2023 році та подвоїлося в перші місяці 2024 року. Законтрактовано понад 1 млн дронів, розпочато виробництво артилерійських боєприпасів. Успішно реалізуються міжнародні контракти, зокрема з Данією на самохідні гаубиці "Богдана", і налагоджено виробництво на спільних підприємствах в Україні та за кордоном.

Економічна ситуація
Фінансування оборони відбувається за рахунок 100% податків, бюджет на 2025 рік формується за аналогічним принципом. Залучено 100 млрд доларів на невоєнні витрати з 2022 року, реструктуризація боргу зекономила 11,4 млрд доларів. США надали 4 млрд доларів, ще 4 млрд очікуються до кінця року. Європейський фінансовий інструмент на 50 млрд євро забезпечує стабільність, інфляція зберігається на рівні 5,4%. Відновлюється економіка з темпами зростання 3,7% у II кварталі, реалізуються програми кешбеку і компенсацій для аграріїв, активізується приватизація.

Євроінтеграція
Триває процес скринінгу українського законодавства для вступу до ЄС. Затверджено матрицю реформ, що включає понад 400 заходів на цей рік. Продовжено економічне та транспортне безвізи, що сприяє безперешкодному транзиту вантажів. Мета - бути готовими до вступу в ЄС до кінця 2025 року.

Енергетика та зима
Незважаючи на важкі умови зими, уряд активно готується до нових викликів. Відновлюються пошкоджені російськими атаками об'єкти енергетики, розвивається децентралізована генерація, зокрема в Харкові. Видобуток газу зріс на 7%, планується використання газу власного видобутку для опалювального сезону. Проводяться роботи з захисту об'єктів енергетики, включаючи встановлення захисних конструкцій і систем активного захисту.

Міжнародні відносини та фінансування
Шмигаль підкреслив, що переговори з МВФ про бюджет і військові витрати тривають. Для покриття дефіциту у 500 млрд гривень уряд сподівається на перевиконання податкових планів, економію на зовнішньому боргу та внутрішні запозичення. Емісія грошей у 2024 році не планується, але можливі контролювані варіанти.

Відносини з Польщею та повернення біженців
Шмигаль відзначив важливість партнерства з Польщею, зокрема в сфері військових виробництв і захисту західних регіонів. Уряд також планує активізувати зусилля для повернення українських біженців, підкреслюючи, що це стане пріоритетом. Шмигаль зазначив, що процес повернення має бути скоординованим і мотиваційним.

Забруднення річок та бюджет оборони
Обговорюючи забруднення річок, Шмигаль повідомив про вжиті заходи для очищення річки Сейм від органічних забруднень. Всі оборонні витрати покриваються з єдиного бюджету, без виділення окремих сум на конкретні операції. Переговори з Заходом щодо дозволу на далекобійні удари по росії тривають, поки що ключові партнери не дали офіційного дозволу.

Прем'єр-міністр закликав не панікувати щодо можливих труднощів, зокрема в енергетичному секторі, і наголосив на важливості міжнародної підтримки та внутрішніх зусиль для подолання викликів.

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