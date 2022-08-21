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Шольц, Байден, Макрон та Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС

Лідери США, Франції, Великобританії та Німеччини обговорили ситуацію на ЗАЕС
Шольц, Байден, Макрон та Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байденом, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє уряд Німеччини .

Повідомляється, що лідери чотирьох країн сьогодні провели телефонні переговори.

Зокрема, вони домовилися, що підтримка України у захисті від російської агресії продовжуватиметься у довгостроковій перспективі.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном та його поведінку в регіоні.

Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС є ризик порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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21 08 2022 20:45
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