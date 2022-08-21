НОВИНИЛідери США, Франції, Великобританії та Німеччини обговорили ситуацію на ЗАЕСПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шольц, Байден, Макрон та Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байденом, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє уряд Німеччини .
Повідомляється, що лідери чотирьох країн сьогодні провели телефонні переговори.
Зокрема, вони домовилися, що підтримка України у захисті від російської агресії продовжуватиметься у довгостроковій перспективі.
Крім того, лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном та його поведінку в регіоні.
Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС є ризик порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
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