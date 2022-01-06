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Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.
Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО Фото: ua.news
Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
 
Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.
 
"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.
 
"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.
 
 "Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.
 
Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію. 
 
Шольц зазначив, що Німеччина також постачатиме реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США - але тільки з дальністю, яка не дотягує Росії.
 
Раніше видання Bild повідомило, що Федеральна рада безпеки Німеччини розглядає питання ймовірної передачі Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
 
За інформацією видання, якщо система ППО буде передана, то вона може запрацювати в Україні з листопада.
 
Для користування системою необхідне навчання українських військових у Німеччині.
 
Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів.
 
За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
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01 06 2022 11:47
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