НОВИНИКанцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО
Фото: ua.news
Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.
"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.
"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.
"Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.
Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
Шольц зазначив, що Німеччина також постачатиме реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США - але тільки з дальністю, яка не дотягує Росії.
Раніше видання Bild повідомило, що Федеральна рада безпеки Німеччини розглядає питання ймовірної передачі Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
За інформацією видання, якщо система ППО буде передана, то вона може запрацювати в Україні з листопада.
Для користування системою необхідне навчання українських військових у Німеччині.
Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів.
За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
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