Швеція може виселяти іммігрантів за погану поведінку: парламент ухвалив новий закон

Ініціатива стала частиною курсу правого уряду на посилення міграційної політики напередодні парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

Парламент Швеції ухвалив закон, який дозволяє анулювати або відмовляти у видачі дозволів на проживання іноземцям через неналежну поведінку. Нові правила поширюються як на нові заявки, так і на вже видані документи.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціатива стала частиною курсу правого уряду на посилення міграційної політики напередодні парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

Документ передбачає, що підставою для скасування дозволу можуть стати несплачені борги, ухилення від сплати податків, нелегальна трудова діяльність, кримінальні правопорушення або зв’язки з екстремістськими організаціями. Водночас у законі немає чіткого переліку дій, які вважатимуться неприйнятною поведінкою.

Саме це викликало критику з боку опозиції та правозахисників. У шведській організації Civil Rights Defenders заявили, що нові норми створюють правову невизначеність, оскільки люди не знатимуть, які дії чи висловлювання можуть стати підставою для втрати права на проживання.

Контроль за виконанням закону здійснюватиме Міграційне агентство Швеції. Його рішення можна буде оскаржити в міграційному суді.

Міністр міграції Йоган Форсселл, представляючи законопроєкт навесні, заявляв, що особи, які не дотримуються встановлених правил, не повинні розраховувати на можливість залишатися в країні.

На тлі цього Європейський Союз також продовжує посилювати міграційне законодавство. Нещодавно країни-члени ЄС та європейські інституції погодили нові правила, які дозволяють відправляти мігрантів, яким відмовлено в притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах. Водночас ці зміни ще мають отримати остаточне схвалення Ради ЄС та Європейського парламенту.