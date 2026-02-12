Швеція закликає Європу очолити континент, а не чекати США

"Європу потрібно врятувати від неї самої".

Лідери Європи мають "посилити свою позицію" та очолити континент, а не чекати на вказівки від США або навіть інституцій ЄС.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр Швеції Ебба Буш, цитує Politico.

За її словами, "Європу потрібно врятувати від неї самої", зробивши її більш гнучкою, а не сповільнюючи її бюрократією.

Буш підкреслила, що замість цього європейські лідери мають "посилити свою позицію і перестати чекати, поки Комісія візьме на себе керівництво" у питаннях дерегуляції, конкурентоспроможності та сприяння енергетичній безпеці за допомогою нової ядерної енергії.

"Європейський Союз був створений для стабільності, а не для швидкості. Ми повинні переконатися, що ми будуємо сильні демократії, а не дуже великі бюрократії. Ось чому ми втратили наших британських друзів, і ось чому ми зараз бачимо, як довгострокова підтримка союзу підривається в багатьох державах-членах", - сказала політик.

Буш додала, що в певних сферах ініціативу мають проявляти держави-члени, а не Брюссель.

"Взяти, наприклад, зобов'язання зменшити нашу залежність від російського газу після повномасштабного вторгнення [в Україну]. Лише після засідання Енергетичної ради в Люксембурзі в жовтні минулого року ми прийняли остаточні рішення. І тепер ми ще кілька років чекаємо [на їхню реалізацію]", - зауважила вона.

Віцепремʼєр-міністр Швеції попередила, що Європа перебуває "на роздоріжжі не тільки в словах, але й у діях", адже повномасштабна війна в Україні триває вже майже чотири роки.

Коли у неї запитали, чому адміністрація Трампа відсуває Європу на другий план під час мирних переговорів, вона відповіла:

"Ось чому Європу потрібно поважати за її силу та єдність, адже цілком очевидно, що адміністрація Трампа стає дедалі непередбачуванішою і не дуже вражена нашими повільними та стабільними інституціями. Президент не дуже добре реагує на слабкість".