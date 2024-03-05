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Швейцарський експорт зброї різко скоротився через обмеження реекспорту до України

05 березня 2024, 11:21
Швейцарський експорт зброї різко скоротився через обмеження реекспорту до України
Фото: AP
Експорт військової техніки впав на 27% до 697 млн. швейцарських франків ($788 млн.)

Експорт зброї зі Швейцарії впав більш ніж на чверть минулого року. Критики звинувачують у цьому нейтральну позицію країни, яка заблокувала реекспорт швейцарської зброї та боєприпасів до України.

Про це повідомляє Reuters.

Експорт військової техніки впав на 27% до 697 млн. швейцарських франків (788 млн. доларів), повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Незважаючи на свій давній нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї, займаючи 14-те місце у світі у 2022 році, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу.

2023 року Швейцарія експортувала військову техніку до 58 країн. Найбільшим покупцем є Німеччина, за якою слідує Данія, яка підписала великі замовлення на боєприпаси та колісну бронетехніку.

SECO не назвала причину спаду експорту минулого року, але промислова асоціація Swissmem заявила, що свою роль відіграла заборона Швейцарії на реекспорт зброї.

Згідно із законом про нейтралітет країни, Берн не може схвалити запити на передачу Україні військової техніки швейцарського виробництва, доки вона залучена до міжнародного збройного конфлікту.

"Деякі компанії втратили замовлення через побоювання щодо швейцарського законодавства, тоді як інші розглядають можливість менше інвестувати тут", - заявив агентству Reuters директор Swissmem Стефан Брупбахер.

У 2022 році Іспанії, Данії та Німеччині було відмовлено у дозволі на реекспорт озброєнь в Україну, що загострило відносини та викликало стурбованість у швейцарській збройовій промисловості, до якої входять транснаціональні корпорації Lockheed Martin, Rheinmetall, а також безліч дрібніших компаній.

У Swissmem впевнені, що збройна промисловість Швейцарії залежить від експорту і не може покладатися на попит швейцарських військових, щоб вижити.

Брупбахер сказав, що "догматична інтерпретація" нейтралітету блокує реекспорт швейцарської зброї та боєприпасів, які інші країни купили кілька років тому, при цьому багато країн не розуміють позиції Швейцарії.

"Ми хочемо, щоб необхідність отримання дозволу на реекспорт для всіх країн, які дотримуються аналогічних міжнародних конвенцій з озброєння, як Швейцарія, було скасовано. Це не має нічого спільного з юридичним визначенням нейтралітету", - сказав він.

експортШвейцаріязброявійна в Україні

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