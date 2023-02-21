Сі Цзіньпін планує візит до росії у найближчі місяці – WSJ

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується відвідати москву для проведення саміту з російським диктатором володимиром путіним найближчим часом.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може в найближчим часом відвідати росію для зустрічі з президентом рф володиром путіним.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, підготовка до візиту знаходиться на ранній стадії, його терміни ще не визначені. Сі може приїхати до москви в квітні або на початку травня, коли росія святкуватиме День перемоги.

Китайський дипломат Ван І має сьогодні відвідати москву, щоб обговорити китайсько-російські відносини. Ймовірно, Ван обговорюватиме також майбутній візит Сі Цзіньпіна, кажуть джерела.

Китай, пише видання, хоче відігравати активнішу роль, спрямовану на припинення війни в Україні: зустріч путіна та Сі, кажуть джерела, може стати частиною імпульсу до багатосторонніх мирних переговорів.