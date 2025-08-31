Сі Цзіньпін використовує парад для демонстрації сили та зменшення впливу США – NYT

Майбутній військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, представить цей конфлікт як тріумф, очолений Комуністичною партією.

Лідер КНР Сі Цзіньпін навряд чи міг би обрати вдаліший момент для демонстрації військової могутності та потенціалу в завоюванні світового впливу, ніж саміт з питань безпеки в Китаї, на якому будуть присутні кремлівський диктатор путін, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Для Моді мита США на індійські товари породили сумніви в тому, чи варто занадто сильно покладатися на Вашингтон. Для бункерного діда "червона доріжка" в Алясці, влаштована Трампом, звела нанівець зусилля Заходу покарати його за вторгнення в Україну. У центрі уваги опиняється Сі, який перетворює відчуження Індії від Америки на свою можливість і отримує підтвердження своєї давньої лінії на союз із путіним.

Про це пише The New York Times.

Саміт, на якому зберуться понад 20 лідерів, здебільшого з Центральної Азії, а потім військовий парад у Пекіні, де будуть показані новітні китайські ракети і літаки, - це не просто видовище, заявляють журналісти. Це демонстрація того, як Сі намагається перетворити історію, дипломатію і військову міць на інструменти перебудови світового порядку, який досі домінував США.

"Успіх стратегії зовнішньої політики Сі відображається в параді лідерів, які їдуть до Китаю. Сьогодні Сі, ймовірно, відчуває себе скоріше обложеним потоком іноземних делегацій, ніж оточеним США та їхніми союзниками", - сказав співробітник Інституту Брукінгса Джонатан Чжин, який раніше працював у ЦРУ і займався аналізом китайської політики.

Майбутній військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, представить цей конфлікт як тріумф, очолений Комуністичною партією.

У своїх промовах Сі прагне переосмислити Другу світову війну як боротьбу, де вирішальними театрами військових дій були Китай і Радянський Союз. Цей аргумент, який повторює і путін, спрямований на те, щоб відсунути Захід від претензій на перемогу і наголосити на внеску Китаю і росії, особливо з огляду на десятки мільйонів загиблих.

Донедавна близькість Пекіна до москви викликала тиск з боку Вашингтона. Але напруженість, схоже, ослабла, зокрема через потепління відносин між США і росією, пише ЗМІ. Тепер Сі Цзіньпін має вигляд виправданого за те, що не відвернувся від путіна, і аналітики вважають, що лідери використають саміт у Тяньцзіні для просування бачення світу, менш залежного від США.

"Сі також може подякувати адміністрації Трампа за прискорення процесу пом'якшення напруженості між Китаєм та Індією - його головним азіатським стратегічним конкурентом", - йдеться в матеріалі.

У Нью-Делі незадоволені тим, що США подвоїли тарифи на індійські товари до колосальних 50%, що викликало заклики до "ребалансування" в бік Китаю. Моді, який за часів адміністрації Байдена зблизився зі США, щоб протистояти Пекіну, відвідає Китай уперше за сім років, беручи участь у саміті. Хоча на військовий парад він не піде, на відміну від путіна і Кім Чен Ина.

Зближення путіна і Моді в Китаї, а також присутність лідерів десятків інших країн, що розвиваються, включно з Туреччиною, Єгиптом, Малайзією та Пакистаном, різко контрастує зі зростаючими непорозуміннями в альянсі США з європейськими та азіатськими країнами.