Складні сходи в Технопром - безпека та зручність у висотних роботах

У будівельній сфері та в побуті дуже багато висотних робіт, саме з цієї причини потрібні зручні та якісні сходи-драбини. Якщо хочете купити складну драбину, тоді вам варто відвідати Техпром, де є великий асортимент даної конструкції. Ця компанія одна з провідних на українському ринку і є постачальником довговічної та безпечної продукції, що відповідає всім європейським стандартам якості.

Що таке драбина?

Сходи-драбинка досить стійка та компактна конструкція. Вона складається з 2-х секцій, з'єднаних між собою шарнірним вузлом. Легко встановлюється та дає комфортний доступ до роботи на висоті. Її можна використовувати як для побутових робіт так і для будівельних, незалежно, де вони проходять, на вулиці або в приміщенні. У компанії Техпром можна вибрати моделі з алюмінію чи склопластику, від легких до професійних телескопічних.

Види драбин

Асортимент каталогу включає всі види сходів, які відрізняються між собою конструкцією, поставленою задачею та висотою. Ось їх основні види:

Легкі-алюмінієві - безпечні, стійкі, мають майданчик для необхідних матеріалів та сходи з антиковзким покриттям. Ідеальний варіант для офісу, дачі чи будинку;

Професійні - акцент робиться на максимальному навантаженні та активному використанні. Для їх виготовлення використовується високоякісний матеріал, надійні фіксуючі елементи та міцні шарніри;

Двосторонні - можна підніматися як з одного, і з іншого боку. Відмінна стійкість буде надійним вибором у будівельних роботах;

Трисекційні - багатофункціональна конструкція, що складається з 3-х секцій з'єднаних шарнірами. Вони знайшли широке застосування як на будівельних майданчиках, так і в побуті;

Телескопічні - У цій моделі висувний пристрій. Компактні та мобільні.

Матеріал виготовлення та особливості

Для виготовлення складних сходів використовуються матеріали лише високої якості, а це означає безпеку та тривалий термін експлуатації.

Склопластик - його ключова перевага – електроізоляційні властивості. Як ви розумієте, це дуже важливо при роботі з електрикою. Має антикорозійний захист і стійкість до хімічних речовин. Мобільні, мають малу вагу;

Алюмінієві - також стійкі до корозії, легкі та стійкі. Але їх не рекомендовано використовувати при роботі, де є напруга.

Підіб'ємо підсумок, купуючи складні сходи, ви гарантуєте собі безпечну та зручну роботу. Вона стане надійним помічником у будівельних роботах як новачкові, так і професіоналу.