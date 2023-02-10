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Словаччина посилить кордон із Україною німецькими комплексами ППО

10 лютого 2023, 09:52
Словаччина посилить кордон із Україною німецькими комплексами ППО
Фото: РБК-Україна
Німеччина безоплатно передасть Словаччині дві системи протиповітряної оборони MANTIS. Їх планують встановити для захисту східного кордону з Україною.

Про це повідомляє The Guardian.

У заяві міністерства оборони Словаччини зазначають, що йдеться про зенітні системи MANTIS, призначені для захисту від ракетних, мінометних або артилерійських обстрілів. Їх зазвичай розміщують біля військових баз.

"MANTIS посилить захист східного кордону з Україною, який охороняється силами та засобами словацьких збройних сил", – додали у відомстві.

Раніше Словаччина посилила свою ППО кількома системами Patriot після того, як передала Україні свої радянські установки С-300.

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