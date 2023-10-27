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Словенський виробник БПЛА передав ЗСУ партію розвіддронів

27 жовтня 2023, 18:33
Словенський виробник БПЛА передав ЗСУ партію розвіддронів
Wikipedia
Словенський виробник безпілотників C-Astral передав Україні партію розвідувальних БПЛА Bramor C4EYE.

Про це повідомляє Defense News.

Один з пілотів Bramor з компанії C-Astral Єрней Модерц розповів, що цей безпілотник справді використовується українцями і вже деякий час.

"У нас є деякі канали комунікації з військами, і ми використовуємо їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних удосконалень", - сказав Модерц.

Він не повідомив, коли і скільки безпілотників прибули в Україну, але сказав, що це відбулося відносно недавно і постачання включало кілька систем.

Наразі не відомо чи компанія самостійно відправила БПЛА, чи Міністерство оборони Словенії надало безпілотники з власних запасів. 

В Міністерстві оборони Словенії відмовились від коментарів.

Навесні Словенія в режимі повної таємниці передала Україні 20 бронетранспортерів Valuk.

 

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