Словенський виробник БПЛА передав ЗСУ партію розвіддронів
Про це повідомляє Defense News.
Один з пілотів Bramor з компанії C-Astral Єрней Модерц розповів, що цей безпілотник справді використовується українцями і вже деякий час.
"У нас є деякі канали комунікації з військами, і ми використовуємо їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних удосконалень", - сказав Модерц.
Він не повідомив, коли і скільки безпілотників прибули в Україну, але сказав, що це відбулося відносно недавно і постачання включало кілька систем.
Наразі не відомо чи компанія самостійно відправила БПЛА, чи Міністерство оборони Словенії надало безпілотники з власних запасів.
В Міністерстві оборони Словенії відмовились від коментарів.
Навесні Словенія в режимі повної таємниці передала Україні 20 бронетранспортерів Valuk.