Словенський виробник БПЛА передав ЗСУ партію розвіддронів

Словенський виробник безпілотників C-Astral передав Україні партію розвідувальних БПЛА Bramor C4EYE.

Про це повідомляє Defense News.

Один з пілотів Bramor з компанії C-Astral Єрней Модерц розповів, що цей безпілотник справді використовується українцями і вже деякий час.

"У нас є деякі канали комунікації з військами, і ми використовуємо їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних удосконалень", - сказав Модерц.

Він не повідомив, коли і скільки безпілотників прибули в Україну, але сказав, що це відбулося відносно недавно і постачання включало кілька систем.

Наразі не відомо чи компанія самостійно відправила БПЛА, чи Міністерство оборони Словенії надало безпілотники з власних запасів.

В Міністерстві оборони Словенії відмовились від коментарів.

Навесні Словенія в режимі повної таємниці передала Україні 20 бронетранспортерів Valuk.