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Смертоносний дрон австралійської розробки буде представлений на авіашоу "Авалон"

28 лютого 2023, 13:28
Смертоносний дрон австралійської розробки буде представлений на авіашоу
Фото: УНН
Безпілотник здатний нести вантаж вагою у 100 кг.
Новий смертоносний дрон австралійського виробництва предствлять цього тижня

австралійські виробники під час авіашоу "Авалон 2023".

Про це повідомляє ABC.

Дрон здатний нести вантаж вагою понад 100 кілограмів. Інших деталей виробники поки що не розкривають. Єдине, кажуть, що дрон  може бути у виробництві впродовж трьох років. Керівники ВПС з усього світу вже прибули до Мельбурна. Через зростання   напруженості в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та війною в Україні,  Міністерство оборони підтвердило, що ані Китай, ані росія не були запрошені взяти участь у Авалоні 2023.

"Цього року на виставці Australian International Airshow Aerospace and Defence Exposition буде представлено 56 міжнародних делегацій, у тому числі 22 керівники служб. Міністерство оборони не запрошувало представників китайської та російської армії", — наголосив  представник департаменту.

Безпілотні авіаційні технології вже стають ключовою темою авіашоу. Загалом, у "Avalon 2023" беруть участь майже 800 компаній, які, за словами організаторів, стануть найбільшими за 30-річну історію заходу.

Тим часом Сполучені Штати схвалили можливий продаж Австралії протирадіаційних керованих ракет вартістю близько 750 мільйонів доларів. Австралія попросила придбати 63 ракети, а також кілька навчальних і макетів ракет.

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