США додали 71 компанію до чорного списку в рамках розширення санкцій проти росії – Reuters

Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти в росії та білорусі.

У п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до торгового чорного списку за підтримку росії.

Про це повідомляє Reuters.

Дії Міністерства торгівлі США спрямовані проти підтримки російських військових і розширюють сферу експортного контролю щодо росії та білорусі. До чорного списку потрапили 69 російських компаній, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.

Відомство повідомляє, що нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти в росії та білорусі.

Ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення росії в Україну. Вони покликані послабити промислову базу рф та її здатність підтримувати війну.

Нові кроки були зроблені після того, як Сполучені Штати та решта провідних економік "Групи семи" домовилися про посилення санкцій проти росії під час зустрічі в Японії.