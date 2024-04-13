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ПОЛІТИКА

США і Велика Британія заборонили імпорт алюмінію, міді й нікелю з росії

13 квітня 2024, 09:26
США і Велика Британія заборонили імпорт алюмінію, міді й нікелю з росії
Фото: з відкритих джерел
Вказане рішення забороняє імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежує використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами.

Міністерство фінансів США в координації зі Сполученим Королівством запровадило дві нові заборони для обмеження доходів, які Росія отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю.

Про це повідомляють Мінфін США та Мінфін Великої Британії.

Вказане рішення забороняє імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежує використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами.

"Наші нові заборони на ключові метали, узгоджені з нашими партнерами у Сполученому Королівстві, продовжать націлюватися на доходи, які росія може отримати, щоб продовжувати свою жорстоку війну проти України", — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Казначейство США видало нове рішення про заборону імпорту до Сполучених Штатів алюмінію, міді та нікелю походження з російської федерації, вироблених 13 квітня 2024 року або після цієї дати.

Міністерство фінансів також видало додаткове рішення, яке забороняє:

  • експорт, реекспорт, продаж або постачання будь-якій особі, яка знаходиться в російській федерації, гарантійних послуг на метали, вироблені 13 квітня 2024 року або після цієї дати, на глобальній біржі металів;
  • послуги з придбання металів, вироблених 13 квітня 2024 року або після цієї дати, у рамках фізичного розрахунку за контрактом на дериватив.

В результаті сьогоднішніх колективних дій біржам металів, таким як Лондонська біржа металів і Чиказька товарна біржа, буде заборонено приймати новий алюміній, мідь і нікель, вироблені в росії.

На сайті британського Мінфіну сказано, що спільні дії Великої Британії та США спираються на заборону імпорту металу, спрямовану на експорт алюмінію, міді та нікелю з Росії на суму 40 мільярдів доларів.

"Сполучене Королівство та США разом оголосили про спільні дії щодо жорсткішого обмеження забороненого експорту російського металу, ввівши сьогодні дві найбільші у світі біржі металів під дію існуючих заборон", - йдеться у пресрелізі.

Водночас британське міністерство зазначає, що немає жодних обмежень щодо придбання існуючих запасів російських металів, які вже знаходяться на біржі, аби запобігти збоям на ринках.

Ця дія не поширюється на титан або метали платинової групи, такі як платина та паладій, які не були включені до заборони Великобританії в грудні через чутливість ланцюжка поставок.

Згідно з даними британського Мінфіну, метали є найбільшим експортним товаром росії після енергоносіїв, хоча їх вартість знижується після вторгнення росії в Україну. У 2022 році вони становили 25 мільярдів доларів, впавши до 15 мільярдів доларів у 2023 році через зусилля G7 та союзників зі згортання ринку. Сьогоднішні дії ще більше обмежать здатність росії заробляти гроші на експорті металів, завдаючи ще одного удару фінансуванню диктатором путіним його незаконної війни проти України.

СШАВелика Британіясанкціі проти росіївійна в Україні

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