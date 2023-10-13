США можуть передати ще більше дронів Switchblade-600 Україні – Newsweek

Україна може отримати безпілотники-смертники Switchblade 600, що може підвищити оборонні можливості України.

Про це повідомляє Newsweek.

Про це заявив віце-президент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Дін.

"Switchblade 600 є надзвичайно важливим для оборони України", - сказав Дін.

На сьогодні ЗСУ мають менші за розміром дрони Switchblade-300 порівняно з більшим безпілотником моделі Switchblade 600, але це скоро зміниться, додав Чарлі Дін.

За його словами, США надали Україні дуже велику кількість Switchblade 300 і їх швидко використовували на полі бою за прямим призначенням.

"600-ті також використовуються в Україні, і їхня кількість у країні швидко збільшується.В даний час 300-і, як і раніше, перевищують за чисельністю 600-ті, але це скоро зміниться" - заявив Дін.

США надали Україні кілька типів дронів у рамках військової допомоги: боєприпаси Switchblade і Phoenix Ghost, які барражують. Switchblades, які також використовувалися американськими військами в Іраку та Афганістані, з'являлися на кадрах, що надходять з України, але Пентагон не розкрив, скільки саме їх було відправлено.

На запит Newsweek Пентагон заявив, що не може надати жодних додаткових подробиць про конкретні кількості або типи зброї, систем та обладнання, наданих нашим українським партнерам, крім загальнодоступних відомостей.

"Міністерство оборони США продовжить підтримувати Україну засобами самозахисту у найближчому майбутньому та стримування від подальшої агресії" - розказав офіційний представник Джефф Юргенсен.