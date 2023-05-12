США "не дадуть себе затягнути" у війну путіна, але будуть підтримувати Україну, "скільки потрібно" – Остін

У Пентагоні зробили важливу заяву про війну.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і НАТО не "дадуть себе затягнути" у війну, розв’язану російським президентом-диктатором владіміром путіним. Втім, вони будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Про це очільник Пентагону заявив під час слухань в Сенаті повідомляє "Голос Америки".

"Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування", - висловився американський міністр.

За його словами, Білий дім торік виділив понад 32 млрд дол. на безпекову допомогу України у її боротьбі з країною-агресоркою росією. Остін наголосив, що, крім того, Вашингтон згуртував країни-однодумці по всьому світу, "щоб підтримати відважних захисників України". Саме тому ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно".

"Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України - включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою та іншими важливими можливостями ­- і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку росії, Збройні сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном – і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю", - наголосив голова Пентагону.