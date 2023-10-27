США не допустять перемоги росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем

США не допустять перемоги росії у війні проти України, адже це може підштовхнути Китай до початку збройної агресії проти Тайваню.

Про це повідомив спікер Палати представників США Майк Джонсон, цитує AP.

Джонсон заявив, що США не покинуть Україну. Він впевнений, що перемога росії в Україні підбадьорить не лише саму країну-агресора, але й Китай щодо Тайваню.

"Ми не можемо дозволити путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться", - сказав спікер.

Нагадаємо, що 25 жовтня Палата представників обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Ним став республіканець Майк Джонсон, який є соратником екс-президента Дональда Трампа, і раніше голосував проти пакета допомоги Україні у 40 млрд доларів.

Після того, які Джонсон обійняв посаду спікера, він заявив про свою готовність до переговорів щодо виділення допомоги Україні, але "за певних умов". Зокрема йдеться про підзвітність.

До того ж Джонсон заявляв, що фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалося раніше.