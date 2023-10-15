США не виключають введення військ для звільнення заручників із Сектору Газа – Кірбі

Такий сценарій поки що є лише гіпотетичним.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що на даний момент немає планів або намірів залучати американські війська для участі в боротьбі між Ізраїлем та Хамас. Однак Вашингтон не виключає, що американські війська "можуть бути долучені для звільнення заручників в Газі".

Про це Кірбі розповів у програмі Fox News Sunday.

На запитання ведучої, чи може представник Ради нацбезпеки США "абсолютно виключити" можливість присутності якихось американських сил у Газі, Кірбі відповів, що не може ні виключати, ні стверджувати будь-що, коли справа доходить до повернення заручників додому.

"У нас немає планів або намірів виставляти американські війська на землю для участі в цій боротьбі між Ізраїлем і Хамасом", — сказав Кірбі.

Після запитання журналістки, чи будуть США виставляти війська спеціально для повернення американців, Кірбі вказав на невпевненість щодо їхнього місцеперебування та кількості заручників.

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, я маю на увазі, ми навіть не знаємо, скільки саме. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми думаємо, вони можуть бути в різних групах", — пояснив Кірбі.