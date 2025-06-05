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ПОЛІТИКА

США перенаправляють важливі ракети для боротьби з безпілотниками з України на Близький Схід – WSJ

05 червня 2025, 10:22
США перенаправляють важливі ракети для боротьби з безпілотниками з України на Близький Схід – WSJ
Фото: wikipedia.org
Найважливішим компонентом є "безконтактний детонатор", який підриває вибухівку, коли ракета наближається до безпілотника.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити ключову технологію боротьби з безпілотниками, призначену для України, американським силам.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що це відображає ослаблення прихильності Пентагону обороні Києва.

"Минулого тижня Пентагон повідомив Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, тепер виділяються підрозділам ВПС США на Близькому Сході", - пише видання.

За даними WSJ, у службовій записці минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет уповноважив підрозділ Пентагону, що забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори ВПС США, хоча спочатку вони були закуплені для України. Водночас Пентагон повідомив Комітету Сенату зі збройних сил, що потреба американських військових у детонаторах є "невідкладною проблемою, виявленою міністром оборони".

"Рішення переспрямувати компонент демонструє дефіцит найважливіших оборонних позицій, оскільки Україна готується до нових атак російських безпілотників і ракет, у той час як підрозділи ВПС США на Близькому Сході готуються до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій із бойовиками-хуситами в Ємені", - пише WSJ.

У статті наголошується, що прихильники цього кроку кажуть, що у Пентагону є повноваження вжити таких дій відповідно до законопроєкту про надзвичайні військові витрати.

"Водночас ці дії викликали побоювання серед прихильників України в Конгресі, які кажуть, що Пентагон не пояснив, який вплив цей крок матиме на українську оборону чи є потреба ВПС терміновою".

Детонатори призначені для вдосконаленої системи високоточної зброї, США постачали цю технологію Україні протягом кількох років. Як пише WSJ, українці використовували її в ракетній системі класу "земля-повітря" для захисту від російських безпілотників, і Пентагон розхвалював її ефективність

Найважливішим компонентом є "безконтактний детонатор", який підриває вибухівку, коли ракета наближається до безпілотника.

Військово-повітряні сили адаптували ракети таким чином, щоб їх могли запускати винищувачі F-16 і F-15E проти безпілотників. Система дешевша, ніж ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder і AMRAAM.

Як нагадує видання, адміністрація Байдена відправила Україні детонатори в рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Хоча кошти на програму було витрачено, постачання в Україну заплановано цього і наступного року, якщо тільки адміністрація Трампа не перенаправить більше систем для поповнення запасів армії США.

Нагадаємо, на тлі незмінної рішучості росії продовжувати війну проти України Велика Британія та Франція розробили план розміщення сил стримування на українській території після завершення бойових дій. Проте реалізація цього задуму стикається з проблемами через відмову США надавати засоби протиповітряної оборони.

СШАбезпілотникиБлизький Східвійнаракети

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