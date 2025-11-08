США погодилися звільнити Угорщину від санкцій на російську нафту і газ – Орбан

Будапешт отримав від Вашингтона гарантії щодо виключення своєї країни з-під дії санкцій на постачання російських енергоносіїв.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сполучені Штати погодилися звільнити його країну від дії санкцій, запроваджених проти російських енергоносіїв.

Про це повідомляє угорське видання Telex із посиланням на заяву Орбана під час брифінгу.

"Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів “Турецький потік” і “Дружба", - сказав Орбан.

За його словами, це рішення дозволить Угорщині й надалі імпортувати нафту й газ із росії, що, на думку прем’єра, допоможе "зберегти зниження комунальних тарифів" і забезпечити найнижчі ціни на енергоносії в Європі.

Орбан також повідомив, що домовився з президентом США Дональдом Трампом про нові форми фінансової, військової та космічної співпраці, які, за його словами, зміцнять "угорську фінансову стабільність" і відкриють доступ до "найсучаснішого оборонного озброєння", раніше недоступного через політику адміністрації Байдена.

Раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо російської нафти та газу.

Нагадаємо, що вчора, 7 листопада, Орбан прибув до Білого дому на зустріч із Трампом.