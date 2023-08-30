США стурбовані тим, що переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю активно просуваються – Reuters

Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси рф.

Переговори щодо купівлі зброї між росією і КНДР активно просуваються, кремль хоче використовувати її для ведення війни проти України.

Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між Росією і Північною Кореєю активно просуваються", - йдеться у заяві.

Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси рф.

Представник Білого дому також уточнив, що російський диктатор путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двостороннє співробітництво.

"У Сполучених Штатів є розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила в Пхеньян після візиту міністра оборони", - пояснив Кірбі.

За умовами угод росія отримає зброю, яку планують використовувати у війні проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.

Кірбі заявив, що будь-які угоди щодо зброї між росією і КНДР порушать резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з росією щодо зброї і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати і не продавати зброю росії", - додав представник Білого дому.

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно з інформацією США, постачає боєприпаси бойовикам "Вагнера".

Раніше повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що "глибоко стурбовані" можливою співпрацею рф та КНДР у сфері ракетно-ядерних технологій.