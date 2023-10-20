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ПОЛІТИКА

США та Європа тиснуть на Ізраїль, щоб він відклав наземне вторгнення до Сектору Газа – Bloomberg

20 жовтня 2023, 21:32
США та Європа тиснуть на Ізраїль, щоб він відклав наземне вторгнення до Сектору Газа – Bloomberg
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Джерела видання повідомили, що переговори з Хамас мають делікатний характер і можуть закінчитися невдачею.

Уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземне вторгнення в Сектор Газа. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних Хамас.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що переговори з Хамас мають делікатний характер і можуть закінчитися невдачею. Однак, за їхніми словами, є ознаки того, що угруповання може погодитися відпустити хоча б частину цивільних осіб, захоплених його бойовиками під час смертоносного рейду 7 жовтня, не вимагаючи від Ізраїлю натомість звільнення ув'язнених.

За словами співрозмовників, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення Хамас, яка, за словами офіційних осіб, мала відбутися після нападу, але під тиском США погодився почекати.

Останніми днями Ізраїль публічно змінив свій тон щодо планів проведення операції, запропонувавши більш обмежений підхід, який може знизити кількість жертв серед цивільного населення.

Хамас узяв у заручники понад 200 осіб під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок якого загинуло понад 1400 осіб. Їх утримують у Секторі Газа, де ізраїльські авіаудари і блокада поставок призвели до гуманітарної кризи.

Як повідомили ізраїльські військові, понад 20 заручників - підлітки і маленькі діти, а 10-20 із них - старші за 60 років. Серед них десятки громадян США, Великої Британії, Франції та інших країн.

7 жовтня бойовики угруповання Хамас увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

СШАпереговориХамас: Ізраїль

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