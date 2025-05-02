США відкрили союзникам доступ до даних про орбітальну загрозу Китаю і росії

США побоюються, що Пекін і москва швидко розвивають нові космічні можливості.

США почали ділитися деякими зі своїх найсекретніших розвідданих про китайські та російські космічні операції з Великою Британією та іншими країнами коаліції "П'яти очей" - Австралією, Новою Зеландією та Канадою.

Про це пише The Times.

Зазначається, що це "знаковий крок", оскільки до квітня діяльність Space Delta 9, підрозділу, зосередженого на орбітальній війні Америки, призначалася "тільки для очей США", і доступ до неї мали тільки американці з вищим рівнем допуску до держтаємниці.

Командувач Space Delta 9 полковник Ремсі Хорн заявив, що останніми тижнями було ухвалено рішення про тіснішу співпрацю з союзниками і надання їм доступу до вищих рівнів розвідданих США про зростаючу зловмисну діяльність у космосі.

Хорн зазначив, що союзники можуть допомогти США з будь-якими вразливостями, які в них є в космосі, і, зі свого боку, США нададуть інформацію, яку накопичили в цій галузі за останнє десятиліття.

Так, американські військові керівники дозволили британським військовим лідерам спостерігати за їхньою роботою на базі космічних сил Шрівер у Колорадо. Також останніми тижнями заступник командувача британським командуванням ВПС НАТО Джонні Стрінгер був проінформований про програму розвідки США, в рамках якої вони шпигують за іншими супутниками.

США також сподіваються дозволити британським офіцерам з обміну вперше приєднатися до місії Delta 9.

США побоюються, що Пекін і москва швидко розвивають нові космічні можливості, причому Китай вкладає значні кошти в збір розвідувальної інформації. При цьому якщо США вступлять у війну з Китаєм - якщо Пекін вторгнеться на Тайвань - то Китай зможе використовувати свої космічні активи для відстеження переміщень американських військ.

При цьому США мають намір розробляти зброю в космосі, яка захистить західні супутники в разі їхньої атаки.

Також існують побоювання, що деякі супутники мають подвійне призначення - комерційне й одночасно військове.

Країни "П'яти очей" вже мають глибоке партнерство з обміну розвідданими, хоча є деяка інформація, якою країни вважають за краще ділитися тільки всередині своїх власних урядів, оскільки вона вважається дуже конфіденційною.