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США вважають, що Іран готується постачати рф балістичні ракети для війни проти України – WSJ

21 листопада 2023, 21:43
США вважають, що Іран готується постачати рф балістичні ракети для війни проти України – WSJ
Джерело: zn.ua
Американські чиновники зазначили, що Іран вже передав росії дрони, керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

У США вважають, що Іран готується поставити країні-агресору рф ракети малої дальності для ведення війни проти України.

Про це повідомило видання The Wall Streat Journal з посиланням на офіційних осіб США у вівторок, 21 листопада.

Стурбованість США зросла після того, як Іран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 главі Міноборони рф Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерану у вересні.

Речник Ради національної безпеки США вважає, що Іран розглядає можливість надання росії балістичних ракет для використання в Україні.

У виданні додають, що посольство росії у Вашингтоні та представництво Ірану в ООН не надали коментарів щодо цієї ситуації.

У США також думають, що Іран стає дедалі важливішим партнером рф, але при цьому отримує вигоду від цих відносин. Речник Ради нацбезпеки США каже, що росія допомагає Ірану покращити можливості у зборі супутників та надає країні ракети, системи ППО та військову електроніку.

Іранські офіційні особи Ірану, додають у виданні, заявили, що Тегеран хоче купити літаки Су-35 у росії, але постачання ще не було.

У вересні Іран показав міністру оборони рф Сергію Шойгу ракети типу SAM 358 і LACM 351. Країна фактично зізналася, що порушувала резолюцію ООН.

Іранракетивійна в Україніросія окупанти

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