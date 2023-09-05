США, ЄС і Британія планують посилити тиск на ОАЕ через торгівлю з росією – Reuters

Товари можуть допомогти москві у війні проти України.

Чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують цього тижня чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоби ті припинили постачання товарів до росії.

Про це передає Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

За даними медіа, офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ 4 вересня в рамках спільного зусилля, спрямованого на те, щоб комп’ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове застосування, росія не отримувала, пише Reuters.

У серпні повідомлялося, що російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти росії санкції. Серед купленого обладнання були необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі).

ОАЕ, член нафтового альянсу ОПЕК+, до якого входить росія, підтримують добрі відносини з москвою попри тиск Заходу.