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США заявили про намір вводити санкції проти китайських компаній, які постачають товари в росію – Bloomberg

21 лютого 2023, 18:51
США заявили про намір вводити санкції проти китайських компаній, які постачають товари в росію – Bloomberg
Польща США
США зв'язуються з банками та компаніями, щоб попередити їх про ризики бути відрізаними від фінансових систем США та їхніх фінансових партнерів

Вашингтон має намір запроваджувати санкції проти китайських компаній, які постачають заборонені товари в росію. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейємо.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Посадовці будуть звертатися безпосередньо до китайських компаній або фінансових установ і роз'яснювати їм, що ми готові запровадити санкції, якщо вони нададуть матеріальну підтримку росії. Китайські компанії можуть вибрати: вести бізнес із США та їхніми союзниками, на які в сукупності припадає 50% світової економіки, або мати справу з росією, економіка якої з кожним днем стає все більш ізольованою", – зазначив Адейемо.

За словами чиновника, США бачать, що Кремль поглибив свої фінансові зв'язки в деяких сусідніх країнах, оскільки інші ринки для москви виявилися закритими.

США готують нові санкції проти росії до річниці вторгнення до України. Як зазначає агентство, Вашингтон разом із союзниками мають намір відрізати росію від поставок із третіх країн.

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