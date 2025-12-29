Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Стало відомо, коли путін поговорить із Зеленським

29 грудня 2025, 13:29
Фото: Reuters
За словами Пєскова, кремль поки не може оцінити результати переговорів у Флориді.

Наразі не йдеться про телефонну розмову між російським диктатором путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас очільник кремля найближчим часом говорити з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник путіна Дмітрій Пєсков.

Представник кремля заявив, що росія отримає інформацію про результати переговорів у Флориді після нової розмови путіна і Трампа. Однак поки кремль їх оцінити не може. Водночас москва згідна з оцінкою Трампа, що мир став значно ближчим.
 
Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.
Кремльвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

