Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стармер заявив, що йому "набридли" Трамп і путін через вплив на британські енергорахунки

10 квітня 2026, 16:23
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкрито розкритикував залежність країни від міжнародної політики, заявивши, що більше не готовий миритися із ситуацією, коли рішення Вашингтона та москви безпосередньо б'ють по гаманцях британців.

Про це пише  The Guardian.

За словами Стармера, рахунки за електроенергію для домогосподарств і бізнесу постійно коливаються через дії американського президента Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна. "Мені набридло бачити, як сім'ї по всій країні залежать від того, що відбувається за кордоном", — підкреслив він.

Прем'єр зазначив, що прагне перетворити Британію на державу, яка не залежатиме від зовнішніх потрясінь в енергетичній сфері.

Стабілізація Близького Сходу та морські шляхи

Окремо Стармер торкнувся теми безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. На його думку, нормалізація морської логістики є критично важливою для стабілізації глобального енергетичного ринку.

Британський прем'єр повідомив, що разом із союзниками вже розробляється "практичний план" відновлення безпечного судноплавства після досягнення режиму припинення вогню в регіоні. При цьому він однозначно висловився проти ударів на Близькому Сході, наполягши на тому, що вони «мають припинитися» — незалежно від стану переговорів щодо перемир'я.

Владімір ПутінДональд ТрампКір Стармер

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється