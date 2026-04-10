Стармер заявив, що йому "набридли" Трамп і путін через вплив на британські енергорахунки

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкрито розкритикував залежність країни від міжнародної політики, заявивши, що більше не готовий миритися із ситуацією, коли рішення Вашингтона та москви безпосередньо б'ють по гаманцях британців.

Про це пише The Guardian.

За словами Стармера, рахунки за електроенергію для домогосподарств і бізнесу постійно коливаються через дії американського президента Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна. "Мені набридло бачити, як сім'ї по всій країні залежать від того, що відбувається за кордоном", — підкреслив він.

Прем'єр зазначив, що прагне перетворити Британію на державу, яка не залежатиме від зовнішніх потрясінь в енергетичній сфері.

Стабілізація Близького Сходу та морські шляхи

Окремо Стармер торкнувся теми безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. На його думку, нормалізація морської логістики є критично важливою для стабілізації глобального енергетичного ринку.

Британський прем'єр повідомив, що разом із союзниками вже розробляється "практичний план" відновлення безпечного судноплавства після досягнення режиму припинення вогню в регіоні. При цьому він однозначно висловився проти ударів на Близькому Сході, наполягши на тому, що вони «мають припинитися» — незалежно від стану переговорів щодо перемир'я.