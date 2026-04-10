Через Ормузьку протоку пройшов лише один нафтовий танкер – CNN

Морський трафік через Ормузьку протоку залишається незначним відтоді, як американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між США та Іраном.

10 квітня через Ормузьку протоку пройшов лише один нафтовий танкер, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними AIS на сервісі відстеження суден MarineTraffic, танкер Mab 5 під прапором Ботсвани пройшов Ормузькою протокою раніше цього дня.

Однак журналісти зазначають, що судна можуть припинити передачу даних AIS, що відображають їхнє місцезнаходження. Це означає, що більше кораблів могли пройти через протоку непоміченими для морських трекерів.

CNN пише, що вітрильник під прапором Індії (ймовірно, невелике судно з вантажем) також сьогодні вийшов з протоки в Оманську затоку. А балкер під прапором Панами та вантажне судно під прапором Індії пройшли до Перської затоки.

через яку зазвичай проходить п'ята частина світового обсягу нафти

За даними Lloyd’s List, повернення до довоєнного середнього показника у 107 вантажних суден, що щодня проходять через протоку, має вирішальне значення для світової економіки.

Вночі 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном. Тегеран опублікував 10-пунктний мирний план, що передбачає припинення вогню, виведення американських військ із регіону та скасування санкцій. Після цього нафтові ціни пішли вниз, однак аналітики не очікують повернення до довоєнних рівнів — через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.