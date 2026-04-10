10 квітня 2026, 19:55
Через Ормузьку протоку пройшов лише один нафтовий танкер – CNN
Морський трафік через Ормузьку протоку залишається незначним відтоді, як американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між США та Іраном.

10 квітня через Ормузьку протоку пройшов лише один нафтовий танкер, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними AIS на сервісі відстеження суден MarineTraffic, танкер Mab 5 під прапором Ботсвани пройшов Ормузькою протокою раніше цього дня.

Однак журналісти зазначають, що судна можуть припинити передачу даних AIS, що відображають їхнє місцезнаходження. Це означає, що більше кораблів могли пройти через протоку непоміченими для морських трекерів.

CNN пише, що вітрильник під прапором Індії (ймовірно, невелике судно з вантажем) також сьогодні вийшов з протоки в Оманську затоку. А балкер під прапором Панами та вантажне судно під прапором Індії пройшли до Перської затоки.

Журналісти кажуть, що морський трафік через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п’ята частина світового обсягу нафти, залишається незначним відтоді, як американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між США та Іраном.

За даними Lloyd’s List, повернення до довоєнного середнього показника у 107 вантажних суден, що щодня проходять через протоку, має вирішальне значення для світової економіки.

Вночі 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном. Тегеран опублікував 10-пунктний мирний план, що передбачає припинення вогню, виведення американських військ із регіону та скасування санкцій. Після цього нафтові ціни пішли вниз, однак аналітики не очікують повернення до довоєнних рівнів — через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

СШАІраннафтаДональд ТрампОрмузька протока

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
