Трамп назвав наступні 24 години вирішальними для переговорів з Іраном

10 квітня 2026, 20:30
Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже найближчим часом стане зрозуміло, чи матимуть перемовини з Іраном успіх.

Президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години.

Про це він сказав виданню The New York Post у телефонному інтерв’ю.

За його словами, оцінка ситуації можлива протягом доби після початку ключових консультацій.

Трамп висловився незабаром після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ісламабаду для переговорів про остаточний мир з Іраном після досягнення двотижневого перемир'я у вівторок.

"Ми дізнаємось приблизно через 24 години. Скоро дізнаємось", – сказав Трамп у телефонному інтерв'ю, відповідаючи на питання, чи вважає він, що переговори будуть успішними.

Він також сказав, що американські військові кораблі зараз завантажують "найкращими боєприпасами" для відновлення ударів по Ірану, якщо мирні переговори в Пакистані проваляться.

"Ми завантажуємо кораблі найкращою зброєю, яка коли-небудь була виготовлена, навіть на ще вищому рівні, ніж те, що ми раніше використовували для повного знищення. І якщо ми не домовимось, ми її використаємо, і використаємо її дуже ефективно", – сказав Трамп.

Також він дав зрозуміти, що іранцям не можна довіряти.

"Нам вони кажуть, що позбуваються всієї ядерної зброї, що все знищено. А потім виходять до преси і кажуть: "Ні, ми хочемо збагачувати". Тож ми це з’ясуємо", – заявив президент США.

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
