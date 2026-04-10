Трамп назвав наступні 24 години вирішальними для переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години.

Про це він сказав виданню The New York Post у телефонному інтерв’ю.

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже найближчим часом стане зрозуміло, чи матимуть перемовини з Іраном успіх.

За його словами, оцінка ситуації можлива протягом доби після початку ключових консультацій.

Трамп висловився незабаром після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ісламабаду для переговорів про остаточний мир з Іраном після досягнення двотижневого перемир'я у вівторок.

"Ми дізнаємось приблизно через 24 години. Скоро дізнаємось", – сказав Трамп у телефонному інтерв'ю, відповідаючи на питання, чи вважає він, що переговори будуть успішними.

Він також сказав, що американські військові кораблі зараз завантажують "найкращими боєприпасами" для відновлення ударів по Ірану, якщо мирні переговори в Пакистані проваляться.

"Ми завантажуємо кораблі найкращою зброєю, яка коли-небудь була виготовлена, навіть на ще вищому рівні, ніж те, що ми раніше використовували для повного знищення. І якщо ми не домовимось, ми її використаємо, і використаємо її дуже ефективно", – сказав Трамп.

Також він дав зрозуміти, що іранцям не можна довіряти.

"Нам вони кажуть, що позбуваються всієї ядерної зброї, що все знищено. А потім виходять до преси і кажуть: "Ні, ми хочемо збагачувати". Тож ми це з’ясуємо", – заявив президент США.