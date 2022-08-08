НОВИНИДемонтаж у Гельсінкі був заздалегідь непростим через його значну вагу. На місці монумента міська влада планує обладнати тротуар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столиця Фінляндії позбулася подарованого москвою пам’ятника "Мир у всьому світі"
Фото: Європейська правда
Як повідомила у понеділок "Європейська правда" з посиланням на фінську службу Yle, пам’ятник належить Художньому музею Гельсінкі і його буде доставлено на склад у регіоні Східна Уусімаа. Оскільки монумент має великі розміри, його планують перевезти з Гельсінкі морем баржою.
Пам’ятник "Мир у всьому світі" створив радянський скульптор Олег Кирюхін, він зображує групу людей, які несуть над собою земну кулю.
В 1989 році монумент був подарований Фінляндії від СРСР, для громадськості його відкрили роком пізніше. Повідомляється, що дискусія про доречність пам’ятника особливо розгорілася в останні місяці після нападу росії на Україну. Навесні на постамент нанесли напис "світові гроші", а до рук людських фігур пам'ятника вклали прапори України.
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08 08 2022 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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