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Сварка Польщі та України зараз була б "найбільшим ідіотизмом в історії" – Туск

26 лютого 2024, 17:51
Сварка Польщі та України зараз була б
Фото: Shutterstock
Польський прем'єр наголосив, що Польща солідарна з Україною, але є "один критичний момент", що стосується експорту української агропродукції.

Польща солідарна з Україною у нинішній складний момент історії, але у двосторонніх відносинах є "один критичний момент", що стосується експорту української агропродукції, його потрібно вирішити з урахуванням інтересів усіх сторін.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо наголосив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ. 

Туск закликав українських політиків "уникати непотрібних емоційних коментарів" на адресу Польщі.

Він зазначив, що, обіймаючи посаду прем’єра, для нього було важливо здійснити свій перший закордонний візит до Києва. Туск підкреслив, що Польща є "останньою країною, яка має якось доводити свою солідарність з Україною". Варшава більше зосереджується на переконанні інших країн більш активно діяти і виконувати свої зобов’язання у контексті російської агресії проти України.

"Немає дефіциту польсько-українських відносин. Але є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя й інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і без стандартів, які діють в ЄС. Це складно для України, це складно для мене, але треба знайти рішення, за яке не заплатять польські фермери. І я хочу, щоб Брюссель і Київ зрозуміли, що збереження того, що є на даний момент, є неприйнятним для сотень тисяч фермерів, які тяжко працюють", - наголосив Туск.

На його переконання, обидві країни повинні знайти рішення, які не зашкодять Україні, але і щоб його жертвами не стали польські фермери.

"Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз’єднати. Якщо б ми зараз посварилися і не знайшли вирішення в цій справі, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів. Адже ми себе потребуємо навзаєм, як ніколи до цього, і я сподіваюся, що всі це зрозуміють", - наголосив Туск.

 

ПольщаконфліктТусквійна в Україніросія окупанти

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