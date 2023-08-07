Світові ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі – Bloomberg

Ф'ючерси на пшеницю, як і раніше, знижуються майже на 20% цього року через перспективи небувалих урожаїв від ключових експортерів і, як і раніше, великий запас світових запасів.

Пшениця продовжила зростання після того, як Україна використала морські безпілотники, щоб вивести з ладу російський нафтовий танкер та військовий корабель. Це поставило під загрозу ключовий експортний маршрут російських товарів через Чорне море.



Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільший відправник вантажу пшениці росія перевозить більшу частину свого зерна по водних шляхах. Цього року вона планує другий поспіль рекордний урожай та продати його на світовому ринку.



"Ризик у Чорному морі зростає з кожним днем, і будь-яка загроза російському експорту набагато серйозніша, ніж загроза українському експортному коридору", - сказав Оле Хоуе, головний виконавчий директор брокера та консультанта IKON Commodities.

Ф'ючерси в Чикаго зросли на 3,4% - до 6,545 долара за бушель у понеділок, 7 серпня. У п'ятницю ціни закрилися на 1% вище, звівши нанівець більшу частину внутрішньоденного зростання на 4,3% після атаки України на російський військовий корабель. Рух у Новоросійському порту було зупинено на кілька годин.

Рішення Києва розпочати війну з росією в Чорному морі послідувало за виходом володимира путіна 17 липня з укладеної за посередництва ООН зернової угоди та скоординованої ракетною кампанією проти українських портів. Внаслідок цього український експорт сільськогосподарських культур різко скоротився, а російський не постраждав.



На чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.