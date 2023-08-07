Матеріали:
Теми:

Світові ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі – Bloomberg

07 серпня 2023, 21:55
Світові ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі – Bloomberg
Фото: Getty Images
Ф'ючерси на пшеницю, як і раніше, знижуються майже на 20% цього року через перспективи небувалих урожаїв від ключових експортерів і, як і раніше, великий запас світових запасів.

Пшениця продовжила зростання після того, як Україна використала морські безпілотники, щоб вивести з ладу російський нафтовий танкер та військовий корабель. Це поставило під загрозу ключовий експортний маршрут російських товарів через Чорне море.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільший відправник вантажу пшениці росія перевозить більшу частину свого зерна по водних шляхах. Цього року вона планує другий поспіль рекордний урожай та продати його на світовому ринку.

"Ризик у Чорному морі зростає з кожним днем, і будь-яка загроза російському експорту набагато серйозніша, ніж загроза українському експортному коридору", - сказав Оле Хоуе, головний виконавчий директор брокера та консультанта IKON Commodities.

Ф'ючерси в Чикаго зросли на 3,4% - до 6,545 долара за бушель у понеділок, 7 серпня. У п'ятницю ціни закрилися на 1% вище, звівши нанівець більшу частину внутрішньоденного зростання на 4,3% після атаки України на російський військовий корабель. Рух у Новоросійському порту було зупинено на кілька годин.

Рішення Києва розпочати війну з росією в Чорному морі послідувало за виходом володимира путіна 17 липня з укладеної за посередництва ООН зернової угоди та скоординованої ракетною кампанією проти українських портів. Внаслідок цього український експорт сільськогосподарських культур різко скоротився, а російський не постраждав.

На чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.

зерновійна в Україніціни на продуктиросія окупанти

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється