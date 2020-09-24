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Світовий банк виділить "Укравтодору" 65 мільйонів доларів на відновлення доріг Луганщини

Кошти будуть використані на ремонт 183 км доріг.
Україна і Світовий банк домовились про надання 65 млн доларів на дорожні проєкти Луганщини - переговори про реалізацію нового проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження" відбулись 22 вересня.
Світовий банк виділить "Укравтодору" 65 мільйонів доларів на відновлення доріг Луганщини Фото: dt.ua
За інформацією, яку подає прес-служба "Укравтодору", угоду про позику підпишуть до кінця 2020 року, пише "Економічна правда".
 
"Згідно з проєктом, 100 мільйонів розподілять на компоненти: Укравтодор отримає 65 млн, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – 35 млн.
 
Метою проєкту є поліпшення транспортного сполучення та підтримка відновлення і модернізації сільськогосподарського сектору на підконтрольних уряду України територіях Луганської області. Кошти інвестуватимуть у місцеву інфраструктуру та економіку, що сприятиме розширенню економічних можливостей, об’єднанню та інклюзії громад, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні.
 
"В рамках програми президента "Велике будівництво" в Донецькій та Луганській області в 2020 році ми відновлюємо майже 500 км державних доріг. Це і є втілення політики "єднати країну справами, а не словами".
 
Досягнення домовленостей з міжнародними партнерами щодо оновлення ще 183 км допоможе нам оновити дорожню мережу регіону", - заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.
 
Залучені кошти у рамках компоненту Укравтодору будуть використані на виконання робіт на автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області, загальною протяжністю 183 км. А саме:
 
Н-26 Чугуїв – Мілове;
Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ;
Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут.
Також для реалізації проєкту планується залучити додаткове фінансування від Європейського інвестиційного банку. Після проведення перемовин та підписання угоди з ЄІБ на дорожні проєкти Сходу України буде додатково залучено ще 100 млн євро кредитних коштів.

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24 09 2020 17:12
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