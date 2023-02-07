Зеленський висловився про призначення очільників СБУ і МВС

Президент наголосив, що очільниками державних структур стають люди із військовим досвідом.

Про це він заявив 7 лютого під час свого звернення до українців.

"Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника СБУ. Вважаю, що саме такий пройдений шлях призначення на посаду є сигналом для всіх державних посадовців та працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконувачем обов'язків СБУ, він пройшов випробування війною та довів свою ефективність", – сказав Зеленський.

Також він прокоментував призначення Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ.

"Дякую нардепам і за призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади", – наголосив президент.

Український лідер підкреслив, що очільниками Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей стали люди, які мають досвід у захисті держави.

"Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 лютого, Верховна Рада України призначила очільників СБУ та МВС. Також Кабмін затвердив нових голів трьох військових адміністрацій.